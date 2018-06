Ulm (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich mit dem Beginn der DNA-Massengentests im Mordfall Maria Bögerl zufrieden gezeigt. Die Bürger hätten ihr Interesse an einer Aufklärung der schrecklichen Tat bewiesen, hieß es. Insgesamt sollen 3000 Männer an dem freiwilligen DNA-Test teilnehmen. Zu Beginn der Aktion gestern hatte sich eine lange Schlange vor der Schule in Neresheim gebildet. Die Untersuchungen sollen bis morgen fortgesetzt werden. Die Ehefrau eines Bankiers war im Mai 2010 in Heidenheim entführt und später ermordet worden.

