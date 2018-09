DSV-Springer auf der Großschanze medaillenlos - Freund Vierter

Krasnaja Poljana (dpa) - Die deutschen Skispringer sind auch auf der Großschanze ohne die erhoffte Olympia-Medaille geblieben. Beim zweiten Olympiasieg des Polen Kamil Stoch bei den Winterspielen in Sotschi belegte am Samstag in Krasnaja Poljana Severin Freund aus Rastbüchl als bester DSV-Adler den vierten Platz. Marinus Kraus aus Oberaudorf wurde Sechster. Hinter Stoch belegte der 41 Jahre alte Japaner Noriaki Kasai den zweiten Platz. Bronze holte der Slowene Peter Prevc. Richard Freitag belegte Rang 20, Andreas Wellinger verpasste als 45. den zweiten Durchgang.

Deutsche Skeletonis verpassen Medaille deutlich - Tretjakow vorn

Krasnaja Poljana (dpa) - Die deutschen Skeleton-Piloten haben die erhoffte Medaille bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi deutlich verpasst. Alexander Kröckel aus Oberhof schob sich am Samstag als Neunter im letzten Durchgang noch an seinem Teamkollegen Frank Rommel vorbei. Der Eisenacher enttäuschte auf Rang elf. Kröckel hatte einen klaren Rückstand von vier Sekunden auf Olympiasieger Alexander Tretjakow. Der russische Weltmeister setzte sich mit 0,81 Sekunden vor dem lettischen Weltcup-Gesamtsieger Martins Dukurs durch und bescherte den Gastgebern das vierte Gold von Sotschi. Dritter wurde der US-Pilot Matthew Antoine.

Drei Tausendstel: Brodka mit Polens erstem Eisschnelllauf-Gold

Sotschi (dpa) - Zbigniew Brodka hat am Samstag die Favoriten überrascht und über 1500 Meter die erste Eisschnelllauf-Goldmedaille für Polen erkämpft. Brodka setzte sich in einer Millimeter-Entscheidung in 1:45,006 Minuten vor dem Niederländer Koen Verweij durch, der nur drei Tausendstel langsamer war. Der Kanadier Denny Morrison holte Bronze. Langstreckler Patrick Beckert kam in 1:48,08 Minuten auf Platz 23, sein Erfurter Teamgefährte Robert Lehmann belegte im vielleicht letzten Lauf seiner Karriere in 1:48,28 Minuten Rang 27.

Neureuther in Sotschi angekommen - Sonntag kein Training

Sotschi (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther ist mit einem Tag Verspätung in Sotschi angekommen. Nach 21.00 Uhr Ortszeit landete der WM-Zweite am Samstag im Olympia-Ort. Er habe noch Schmerzen, sagte der 29-Jährige, der eine Halskrause trug. Für den Sonntag plant Neureuther kein Skitraining. Der achtmalige Weltcupsieger hatte seine Anreise zu den Winterspielen um einen Tag verschieben müssen, weil er am Freitag auf dem Weg zum Flughafen einen Autounfall hatte. Dabei erlitt der Partenkirchener ein Schleudertrauma, eine Bänderzerrung und prellte sich zwei Rippen.

Biathletin Henkel will starten: "Auf dem Weg der Besserung"

Krasnaja Poljana (dpa) - Die achtmalige Biathlon-Weltmeisterin Andrea Henkel ist optimistisch, im letzten olympischen Einzel-Wettbewerb in Krasnaja Poljana an den Start gehen zu können. "Ich bin weiter auf dem Weg der Besserung und bereite mich nun auf den Massenstart vor, der am Montag auf dem Programm steht", teilte die Doppel-Olympiasiegerin von 2002 am Samstag auf ihrer Facebook-Seite mit. Die 36-Jährige war während der ersten Rennen von einer Erkältung geplagt. Auf einen Einsatz im 15-Kilometer-Rennen am Freitag hatte die Thüringerin wegen der Erkrankung verzichtet.

USA schlagen Russland in spannendem Eishockey-Spiel hauchdünn

Sotschi (dpa) - Die USA haben Gastgeber Russland eine empfindliche Niederlage in der Vorrunde des olympischen Eishockey-Turniers beigebracht. Vor den Augen des russischen Staatschefs Wladimir Putin setzten sich die Amerikaner am Samstag in einem spannenden Spiel mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Sie haben damit beste Chancen auf den Gruppensieg, der den automatischen Einzug ins Viertelfinale bedeutet. TJ Oshie war mit insgesamt vier verwandelten Penalties Matchwinner für die USA. Die schon für das Viertelfinale qualifizierten Schweden gewannen 5:3 gegen Lettland, Tschechien kassierte beim 0:1 gegen die Schweiz am 42. Geburtstag von Jaromir Jagr die zweite Niederlage.

Putin kündigt Besuch bei verletzter Skicrosserin Komissarowa an

Sotschi (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat sich besorgt über die schwere Verletzung der russischen Olympia-Skicrosserin Maria Komissarowa gezeigt. "Der Präsident hat sich entschieden, die Sportlerin im Krankenhaus zu besuchen", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge. Einen Zeitpunkt nannte Peskow nicht. Dem russischen Freestyle-Verband zufolge hat sich Komissarowa bei einem Sturz beim Training den 12. Brustwirbel gebrochen. Der Zustand der 23-Jährigen sei nach einer sechseinhalb Stunden langen Operation in einer Klinik in Krasnaja Poljana ernst, aber stabil. Die Ärzte hätten ein Metallimplantat eingesetzt.

FC St. Pauli verliert gegen den VfL Bochum

Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Im Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum verlor die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec am Samstag mit 0:1. Es war in dieser Saison bereits die fünfte Niederlage vor heimischem Publikum. Unterdessen kam der FSV Frankfurt trotz 81-minütiger Unterzahl zu einem 3:2 gegen Dynamo Dresden. Ab der neunten Minute hatte der FSV nach einer Roten Karte für Oumari mit einem Spieler weniger auskommen müssen.

HSV-Profi Kacar wechselt auf Leihbasis nach Japan

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV leiht seinen Edelreservisten Gojko Kacar an Cerezo Osaka aus. Wie der norddeutsche Club am Samstag auf seiner Homepage mitteilte, wird der zuletzt zur U 23 des HSV abgeschobene Serbe zunächst bis zum Saisonende für den japanischen Erstligisten spielen. Osaka soll dem Vernehmen nach einen Großteil des üppigen Gehalts übernehmen. Kacar war 2010 von Hertha BSC an die Elbe gewechselt und hat 47 Spiele für den HSV absolviert, in denen er drei Tore erzielte.

Deutsche Hockey-Damen starten mit Sieg über Japan in WM-Vorbereitung

Kuala Lumpur (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen sind mit einem Sieg in die intensive Phase der WM-Vorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders siegte im Test-Länderspiel gegen Japan am Samstag in Kuala Lumpur mit 2:1. Die Tore für die Damen des Deutschen Hockey-Bundes erzielten Tina Bachmann und Eileen Hoffmann.

Siege für Langehanenberg und Ahlmann bei Grand Prix in Neumünster

Neumünster (dpa) - Helen Langehanenberg aus Billerbeck hat den internationalen Grand Prix in Neumünster gewonnen. Mit ihrem Hengst Damon Hill erreichte die 31-Jährige 84,30 Prozentpunkte. Zweite wurde am Samstag die Dänin Anna Kasprzak auf Donnperignon mit 77,60 Prozentpunkten. Auf Platz drei kam Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen im Sattel von Unée. Der Grand Prix war zugleich die Auftaktprüfung für die Weltcup-Kür, die am Sonntag den Höhepunkt für die Dressureiter in Neumünster bildet.