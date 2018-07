Bamberg (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer will den Nachfolger des zurückgetretenen Landwirtschaftsministers Hans-Peter Friedrich Anfang kommender Woche benennen. Am Wochenende würden die Gespräche in der engeren Parteispitze geführt, und am Montag der Kanzlerin und der Öffentlichkeit mitgeteilt, sagte Seehofer. Friedrich war gestern zurückgetreten, nachdem ihm in der Affäre um den ehemaligen SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy vorgeworfen wurde, das Dienstgeheimnis gebrochen zu haben.

