Rom (dpa) - Am Tag nach dem Rücktritt von Regierungschef Enrico Letta setzt Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano seine Konsultationen mit den Parteien fort. Napolitano will die Gespräche noch heute abschließen und könnte dann den Chef der Demokratischen Partei, Matteo Renzi, mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Der 39 Jahre alte Renzi hatte Letta zuvor in einem parteiinternen Machtkampf zum Rücktritt gezwungen. Er will Italien mit schnellen und konsequenten Reformen aus der Krise führen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.