Beirut (AFP) Die Zahl der Todesopfer bei einem Autobombenanschlag vor einer Moschee in Syrien liegt deutlich höher als zunächst angenommen. Es seien bereits 47 Leichen geborgen worden, berichtete am Freitagabend die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Opferzahl werde vermutlich noch weiter steigen, da etwa 150 Menschen bei dem Anschlag in Jaduda im Süden des Landes verletzt worden seien, viele von ihnen schwer. Jaduda wird von Aufständischen kontrolliert. Diese machten regierungstreue Kämpfer für den Anschlag verantwortlich, bei dem eine Autobombe direkt vor der Moschee explodierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.