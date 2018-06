Genf (AFP) Angesichts der ergebnislosen Syrien-Friedensgespräche in Genf haben die USA Russland aufgefordert, mehr Druck auf die Führung in Damaskus auszuüben. "Die Russen müssen das syrische Regime mehr drängen als sie es bisher gemacht haben", sagte am Freitagabend US-Außenamtssprecherin Marie Harf. Moskau spiele eine wichtige Rolle und müsse diese zugunsten der Verhandlungen nutzen. "Es gibt einfach nicht viele Länder, die Einfluss auf das Regime in Damaskus haben", sagte Harf. Zuvor war aus US-Diplomatenkreisen kritisiert worden, dass sich die syrischen Regierungsvertreter bei den Genfer Gesprächen absolut nicht kompromissbereit gezeigt hätten.

