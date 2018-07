Kairo (AFP) Ein weiterer Prozess gegen den gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi ist am Sonntag nach wenigen Minuten vertagt worden. Zu Beginn der Anhörung in der Hauptstadt Kairo kritisierte der Ex-Präsident, der wegen "Spionage" mit dem Ziel der Verübung terroristischer Angriffe angeklagt ist, den Prozess als "Farce". Seine Anwälte zogen sich wenig später aus Protest gegen eine schalldichte Box zurück, in der Mursi auftreten musste. Der Prozess wurde daraufhin auf den 23. Februar vertagt, um die Ernennung neuer Anwälte zu erlauben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.