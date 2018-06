Aachen (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner hat als "politisches Naturtalent mit besonderem Humor" den Aachener Karnevalsorden wider den tierischen Ernst erhalten. Lindner bestand am Abend seine Feuertaufe in der Bütt mit Bravour: Für seine mit Selbstironie gespickte Büttenrede wurde er im Saal gefeiert. Grünen-Chef Cem Özdemir musste als Vorjahresritter die Laudatio halten. Wie sich das anfühle? "So als wenn mitten im Kalten Krieg Ronald Reagan eine Laudatio auf Leonid Breschnew halten muss", sagte Özdemir.

