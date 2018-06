Berlin (AFP) Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat eigenes Fehlverhalten in der Affäre um den früheren Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy zurückgewiesen. Er sei sich "der Brisanz der Informationen" des damaligen Bundesinnenministers Hans-Peter Friedrich (CSU) sehr bewusst gewesen und habe sich "in jeder Hinsicht gesetzeskonform verhalten", sagte Oppermann der "Bild am Sonntag".

