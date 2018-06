Berlin (AFP) Der Koalitionsausschuss aus den Spitzen der Regierungsparteien kommt am Dienstag in Berlin zusammen. Das Treffen des Ausschusses sei schon länger vereinbart gewesen, verlautete am Sonntag aus Parteikreisen in Berlin. Nach Angaben von CSU-Chef Horst Seehofer wird dabei aber auch die Affäre um den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy zur Sprache kommen. Seehofer hatte am Samstag angekündigt, "wir werden unter den drei Parteivorsitzenden über die Art und Weise der Zusammenarbeit reden müssen".

