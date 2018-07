Manchester/ (SID) - Der FC Arsenal hat im FA-Cup auch dank Lukas Podolski Revanche für die bittere Liga-Pleite gegen den FC Liverpool genommen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte für die Gunners gegen den früheren Rekordmeister beim 2:1 (1:0) im Achtelfinale das zweite Tor.

Eine Woche nach der 1:5-Demütigung im Spitzenspiel der Premier League bei den Reds qualifizierte sich Arsenal damit für ein Heim-Viertelfinale gegen den FC Everton am 8. oder 9. März - das Endspiel im Wembleystadion am 17. Mai ist nur noch zwei Schritte entfernt. Arsenal hat den Pokal zuletzt 2005 gewonnen. Der FC Chelsea scheiterte mit einem 0:2 (0:1) bei Manchester City.

Podolski, wie seine Nationalmannschaftskollegen Per Mertesacker und Mesut Özil in der Arsenal-Startelf, traf in der 47. Minute aus kurzer Distanz nach präziser Vorlage von Alex Oxlade-Chamberlain mit einem Flachschuss. Das 1:0 in der 17. Minute hatte Oxlade-Chamberlain selbst erzielt. Liverpool gelang nur noch der Anschluss durch einen Foulelfmeter von Steven Gerrard (59.).

Bereits am Samstag hatte Exzentriker José Mourinho die Pokalpleite Chelseas zu heftiger Schiedsrichter-Schelte genutzt. "War das Schiedsrichter-Gespann in der zweiten Hälfte schwach?", fragte der portugiesische Teammanager der Blues nach dem Aus bei ManCity rhetorisch und gab die Antwort gleich mit: "Ja!"

Gleichzeitig war das allerdings an diesem Tag für "The Special One" nicht ausschlaggebend gewesen: "Hätte Chelsea bei einer perfekten Schiedsrichterleistung gewonnen? Nein!" Das zweite Tor sei aus klarer Abseitsposition erzielt worden, "aber dann hätten sie trotzdem 1:0 gegen uns gewonnen", betonte er: "Wir waren nicht nah genug dran, zu treffen oder gar dominant aufzutreten, um City zu erschrecken."

ManCity hatte das Gifeltreffen verdient gewonnen, wobei Stevan Jovetic (17.) und Samir Nasri (67.) die Tore für die Hausherren erzielten. "Das bessere Team hat gewonnen", sagte Mourinho, vor zwei Wochen habe Chelsea verdient mit 1:0 gegen die Citizens gewonnen.

Bei den Londonern saß Nationalspieler André Schürrle 90 Minuten nur auf der Bank, bei Mourinho steht der Ex-Leverkusener im Augenblick offenbar nicht sonderlich hoch im Kurs. Die Vorarbeit zum 1:0 leistete der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko, das zweite City-Tor legte David Silva auf. Dzeko wurde in der 80. Minute ausgewechselt.

Der Cup-Verteidiger und Sensationssieger von 2013, Wigan Athletic mit dem deutschen Teammanager Uwe Rösler, gewann als Zweitligist beim Premier-League-Klub Cardiff City mit 2:1 (2:1). "Wir denken nur von Spiel zu Spiel, aber wir wollen mit den besten Mannschaften konkurrieren. Gegen Cardiff hat es funktioniert", äußerte Rösler.