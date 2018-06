Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Februar 2014:

7. Kalenderwoche

47. Tag des Jahres

Noch 318 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Juliane, Pamphilus, Philippa

HISTORISCHE DATEN

2013 - Der Goldene Bär der 63. Berlinale geht an den rumänischen Film "Die Stellung des Kindes" von Calin Peter Netzer.

2012 - Die Staatsanwaltschaft Hannover beantragt beim Bundestag die Aufhebung der Immunität von Bundespräsident Christian Wulff, um strafrechtliche Ermittlungen einleiten zu können.

2009 - Zwei Atom-U-Boote aus Frankreich und Großbritannien sind Anfang Februar im Atlantik zusammengestoßen. Von den rund 250 Seeleuten wurde bei der Kollision niemand verletzt.

2004 - Im Kampf gegen die weltweite Aids-Epidemie wird zum ersten Mal in Deutschland ein HIV-Impfstoff in einer klinischen Studie an Menschen getestet.

1999 - Die Deutsche Wirtschaft verständigt sich mit der Bundesregierung auf die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für NS-Zwangsarbeiter.

1994 - Die europäische Fahndungsbehörde Europol nimmt in Den Haag (Niederlande) die Arbeit auf.

1964 - Willy Brandt wird als Nachfolger des verstorbenen Erich Ollenhauer zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt.

1959 - Nach dem Sturz des kubanischen Diktators Fulgencio Batista wird Fidel Castro als Ministerpräsident vereidigt.

1807 - Johann Wolfgang von Goethes Drama "Torquato Tasso" wird in Weimar uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Professor John McCardell, Ex-Präsident des Middlebury-Colleges (US-Bundesstaat Vermont), hat eine Initiative für einen "Alkohol-Führerschein" für unter 21-Jährige gestartet. Junge Leute ab 18 Jahren sollen nach bestandener Schulung über den richtigen Umgang mit Alkohol Zugang zu Bars und Kneipen bekommen.

GEBURTSTAGE

1959 - John McEnroe (55), amerikanischer Tennisspieler

1954 - Iain Banks, britischer Schriftsteller ("Bedenke Phlebas"), gest. 2013

1929 - Bernhard Luginbühl, Schweizer Bildhauer und Grafiker ("Der grosse Zyklop"), gest. 2011

1919 - Jeanne Montupet (95), französische Schriftstellerin ("Das Haus Vermorel")

1884 - Robert Flaherty, amerikanischer Regisseur ("Nanuk, der Eskimo") und Ethnograph, gest. 1951

TODESTAGE

2013 - Tony Sheridan, britischer Musiker, geb. 1940

1989 - Ida Ehre, deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin, geb. 1900