Athen (AFP) Griechenlands Regierung hat vergangenes Jahr nach eigenen Angaben einen primären Haushaltsüberschuss von 1,5 Milliarden Euro erzielt und damit gute Voraussetzungen für neue Schuldenerleichterungen geschaffen. Das eigentlich erst für 2014 gesetzte Überschussziel ohne Schuldendienst sei schon 2013 erreicht worden und liege "um das Dreifache über dem, was wir ursprünglich kalkuliert hatten", sagte Ministerpräsident Antonis Samaras der Wochenzeitung "To Vima" am Sonntag. Griechenland hofft darauf, dass der erste Primärüberschuss seit mehr als einem Jahrzehnt die internationalen Geldgeber zu finanziellen Zugeständnissen bewegt.

