Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel nimmt als Champions-League-Gruppensieger Kurs auf das Final-Four-Turnier in Köln am 31. Mai und 1. Juni. Der dreimalige Gewinner der Königsklasse nutzte seinen ersten "Matchball" gegen den polnischen Double-Gewinner KS Kielce in eigener Halle mit einem 28:28 (13:16). Damit gehen die Kieler den großen Namen im Achtelfinale aus dem Weg, bereits vor ihrem abschließenden Heimspiel gegen den FC Porto am Mittwoch sind sie nicht mehr von Platz eins der Gruppe B zu verdrängen.

Nach dem Drei-Tore Rückstand zur Pause erhöhten die Gastgeber gegen die polnische Mannschaft von Trainer Talant Duschebajew den Druck, drehten das Spiel, brachten aber am Ende den Vorsprung nicht über die Zeit. In buchstäblich letzter Sekunde konnte Kiel von Glück sagen, dass die Schiedsrichter nicht auf Siebenmeter für Kielce entschieden.