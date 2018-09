Kano (AFP) Im Nordosten Nigerias haben Bewaffnete am Wochenende einem Behördenvertreter zufolge dutzende Menschen getötet. Nach jüngsten Angaben von Bewohnern seien bei dem Angriff am Samstagabend im Dorf Izghe "mehr als 60 Menschen" gestorben, sagte ein Vertreter der umliegenden Region der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Die Informationen seien aber noch nicht überprüft worden. Bei den Opfern des Angriffs im nordöstlichen Bundesstaat Borno soll es sich vorwiegend um Christen handeln.

