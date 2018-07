Panama-Stadt (AFP) Ein in Panama wegen eines Waffentransports festgehaltener Frachter aus Nordkorea hat Kurs auf Kuba genommen. Das Schiff "Chong Chon Gang" habe am Samstag den Hafen von Colon verlassen und sei auf dem Weg zurück nach Kuba, wo es die Waffenladung aufgenommen hatte, teilte das Außenministerium von Panama mit. An Bord des Frachters seien 32 Besatzungsmitglieder. In Kuba solle das Schiff eine Ladung Zucker für Nordkorea aufnehmen.

