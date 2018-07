Krasnaja Poljana (dpa) - Deutschlands Langläufer haben beim olympischen Staffelrennen über 4 x 10 Kilometer eine Medaille klar verfehlt. Jens Filbrich, Axel Teichmann, Tobias Angerer und Hannes Dotzler belegten in Krasnaja Poljana den neunten Platz. Die Goldmedaille sicherte sich das Quartett aus Schweden, das damit den Olympiasieg von 2010 in Vancouver wiederholte. Silber ging an die Staffel aus Russland vor Frankreich.

