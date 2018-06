Johannesburg (AFP) Die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten in einer illegalen Goldmine in Südafrika ist offiziell beendet worden. "Der Rettungseinsatz ist abgeschlossen. Wir werden morgen nicht weitermachen", sagte ein Vertreter der Rettungsdienste, Rogger Mamaila, am Sonntagabend der Nachrichtenagentur AFP. Rund zwei Stunden zuvor waren elf Arbeiter über eine hinabgelassene Leiter gerettet worden.

