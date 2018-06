Rotterdam (SID) - Davis-Cup-Sieger Tomas Berdych hat seine Titelflaute beendet und das erste Endspiel auf der ATP-Tour seit 16 Monaten gewonnen. Beim Tennis-Turnier in Rotterdam setzte sich der 28-jährige Tscheche ohne Probleme mit 6:4, 6:2 gegen den Kroaten Marin Cilic durch. Für den Australian-Open-Halbfinalisten war es der neunte Turniersieg seiner Karriere.

In Buenos Aires gelang David Ferrer die erfolgreiche Titelverteidigung durch ein 6:4, 6:3 gegen den Italiener Fabio Fognini. Dem 31-jährigen Spanier gelang dabei das Kunststück, den Titel bei der Copa Claro zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Mit dem Sieg in der argentinischen Hauptstadt ging für den Weltranglisten-Fünften nach zuletzt sieben verlorenen Endspielen zudem eine einjährige Durststrecke zu Ende.