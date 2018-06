Washington (AFP) Nach dem ergebnislosen Ende der Genfer Syrien-Verhandlungen hat US-Außenminister John Kerry die Regierung des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad scharf kritisiert. "Niemand war überrascht, dass die Gespräche schwierig waren und dass wir in einer schwierigen Situation sind, aber wir sollten alle darin übereinstimmen, dass durch die Blockadehaltun des Assad-Regimes Fortschritte noch schwieriger wurden", erklärte Kerry am Sonntag in Washington. Auch die Bundesregierung sowie Paris und London hatten zuvor der syrischen Führung die Schuld für die Blockade der Verhandlungen gegeben.

