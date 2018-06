Washington (AFP) Die Erwärmung des Arktis könnte laut einer Studie das Klima in Europa und Nordamerika dauerhaft verändern. Es sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Abschwächung des polaren Jetstreams registriert worden, sagte die Klimaforscherin Jennifer Francis am Samstag bei der Vorstellung ihrer Studie auf der wissenschaftlichen Fachkonferenz AAAS in Chicago. Der polare Jetstream ist eine Luftströmung, die in großer Höhe von West nach Ost verläuft und bestimmend für das Klima in Europa und Nordamerika ist.

