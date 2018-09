Offenbach (dpa) - Frühlingsgefühle im Februar: Der Winter startet weiter nicht durch. Am Montag liegt bei viel Sonnenschein sogar ein Hauch Frühling in der Luft. Die Temperaturen steigen zum Teil auf über zehn Grad. Erst am Freitag soll es kühler werden, allerdings nur kurzzeitig.

Zum Wochenbeginn liegen die Höchsttemperaturen zwischen sechs und elf Grad, der Wind weht mäßig. Fast überall zeigt sich die Sonne für längere Zeit, nur im Nordwesten ziehen später am Tag viele Wolken auf. Es bleibt jedoch trocken.

Am Dienstag breiten sich bei ähnlichen Temperaturen die Wolken aus, es regnet aber höchstens leicht. Auch am Mittwoch geht es mit ähnlichem Wetter weiter. Bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad regnet oder graupelt es vereinzelt, vom Westen her lockern die Wolken zeitweise auf.