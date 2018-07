Im Fall um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy und die Frage nach dem Verrat von Amtsgeheimnissen hat die CSU nun den Druck auf den Koalitionspartner SPD und deren Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann erhöht.

Am Montag vor der CSU-Präsidiumssitzung sagte Parteichef Horst Seehofer, es müssten dringend Antworten von Oppermann folgen. Sein Verhalten bedürfe einer Erklärung. Einen Rücktritt hat Seehofer, anders als einige seiner Parteikollegen, nicht gefordert.



Gleichzeitig kündigte Seehofer an, dass die großangelegte Koalitionssitzung am Dienstag abgesagt und sich stattdessen nur die Parteichefs der Koalitionsparteien treffen werden. Es werde darum gehen, wer in der SPD zu welchem Zeitpunkt über den Fall Edathy informiert gewesen sei und diese Informationen weitergegeben habe. Essentiell ist laut Seehofer auch, was der Anruf von Oppermann beim BKA-Präsidenten zu bedeuten habe.



CSU setzt Thomas Oppermann in Erklärungsnot

Aus CSU-Sicht trage Oppermann die politische Verantwortung, so der Generalsekretär der Partei, Andreas Scheuer. Oppermann habe eine schwere Krise in der Koalition verursacht. In der politischen Position als Fraktionsvize sollte er als "Stabilitätsanker" fungieren. Scheuer warf dem SPD-Politiker Wichtigtuerei und Vertrauensmissbrauch vor. Zudem ist es dem CSU-Generalsekretär zufolge unhaltbar, "dass Hans-Peter Friedrich die alleinige Verantwortung übernimmt – und auf der anderen Seite sich andere einen schlanken Fuß machen."

Am Freitag war der Landwirtschaftsminister und frühere Innenminister Hans-Peter Friedrich auf bundesweiten und parteiinternen Druck von seinem Ministerposten zurückgetreten. Friedrich war Verrat eines Amtsgeheimnisses vorgeworfen worden. Oppermann hatte am Donnerstag ein internes Gespräch vom Oktober 2013 öffentlich gemacht, in dem Friedrich SPD-Chef Sigmar Gabriel informierte, dass der Name Edathy bei kanadischen Geheimdienstermittlungen aufgetaucht sei. Kanzlerin Angela Merkel sprach Gabriel am Montag jedoch ihr "volles Vertrauen" aus.