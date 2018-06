Berlin (AFP) In Nord- und Ostsee werden in den kommenden Jahren nicht mehr viele neue Windparks entstehen. Dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrologie (BSH) liegen zwar noch 95 Anträge auf den Bau neuer Anlagen vor, aber "davon werden längst nicht mehr alle genehmigt werden können", sagte BSH-Präsidentin Monika Breuch-Moritz der "Welt" vom Montag. Grund sind die im Entwurf des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) genannten Energiemengen. Bis zum Jahr 2030 soll demnach die installierte Leistung aller Windenergieanlagen auf See 15 Gigawatt erreichen. Werden alle 33 bislang schon zugelassenen Windparks gebaut, sind elf Gigawatt nach BSH-Berechnungen schon erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.