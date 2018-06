Berlin (AFP) Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sieht die große Koalition wegen der Edathy-Affäre in einer "Vertrauenskrise". Es sei nun an den Sozialdemokraten, das erschütterte Vertrauen wiederherzustellen, sagte der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Kritik übte Bosbach insbesondere am Verhalten des heutigen SPD-Fraktionschefs Thomas Oppermann. Dessen Anruf beim Chef des Bundeskriminalamtes, Jörg Ziercke, sei ein Fehler gewesen. Oppermann als Jurist habe wissen müssen, dass Ziercke ihm nichts habe sagen dürfen.

