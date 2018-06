Berlin (AFP) In der Affäre um den SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy haben sich CDU und SPD am Montag bemüht, die Wogen zu glätten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ über ihren Sprecher ausrichten, sie habe "volles Vertrauen" in Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Der SPD-Chef wiederum lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der großen Koalition.

