Der SPD- Politiker Sebastian Edathy hat Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwaltschaft Hannover eingelegt. Edathys Anwalt Christian Noll veröffentlichte ein Schreiben an das zuständige niedersächsische Justizministerium, in dem er forderte, Staatsanwalt Jörg Fröhlich die Zuständigkeit zu entziehen. Noll warf den Ermittlern vor, "bewusst unrichtig über das gegen meinen Mandanten geführte Ermittlungsverfahren unterrichtet zu haben". Vor einer Woche hatte die Polizei Edathys Büros und seine Wohnung durchsucht.

Noll zufolge habe die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz am Freitag nicht erwähnt, dass das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die sichergestellten Bilder für strafrechtlich nicht relevant erklärt hätten. So heißt es in dem Schreiben: "Aus einem legalen Verhalten kann auch nicht auf ein illegales geschlossen werden." Die Ermittler hätten die "Persönlichkeitsrechte von Herrn Edathy, dessen berufliche, soziale und private Stellung von einer Minute auf die andere ausgelöscht." Den Vorwurf, Edathy hätte vorab von den Untersuchungen gewusst, wies der Anwalt zurück.



Die Staatsanwaltschaft äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. "Aus ermittlungstaktischen Gründen werden wir derzeit keine weiteren Auskünfte erteilen", sagte Behördensprecherin Kathrin Söfker. Edathy hatte sich aus gesundheitlichen Gründen am 7. Februar aus dem Bundestag zurückgezogen. In der Woche darauf fanden die Hausdurchsuchungen statt.