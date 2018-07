Wiesbaden (AFP) Das Gastgewerbe hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge gesteigert: Hotels und Gaststätten setzten 1,2 Prozent mehr um als 2012, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Gründe für das "solide Plus" 2013 seien ein stabiles Konsumklima, die wachsende Reiselust von Gästen aus dem Ausland und ein im internationalen Vergleich "ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in Berlin. Sorge bereiten den Hoteliers und Gastwirten demnach die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, aber auch "viele politische Projekte" - unter anderem der Mindestlohn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.