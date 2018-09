Berlin (AFP) Die ukrainischen Oppositionsführer Arseni Jazenjuk und Vitali Klitschko haben bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Finanzhilfen für das Land und mögliche Sanktionen für die Staatsführung gesprochen. "Unsere europäischen Partner sind zur Unterstützung bereit", sagte Jazenjuk am Montag in Berlin. Im Gespräch sei etwa eine finanzielle Unterstützung von 610 Millionen Euro. Klitschko sagte, dies sei aber an Reformen gebunden.

