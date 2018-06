Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die griechische Regierung aufgefordert, ausstehende Reformzusagen umzusetzen. "Das muss erfüllt werden, dann kann die nächste Tranche ausbezahlt werden", sagte Schäuble am Montag in Brüssel vor einem Treffen der Euro-Finanzminister, bei dem die Lage des hochverschuldeten Landes auf der Tagesordnung stand. Die Regierung in Athen müsse sich mit der Gläubiger-Troika darauf verständigen, die vereinbarten Schritte zu unternehmen.

