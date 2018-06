London (dpa) - Felix Magath ist fest davon überzeugt, dass er den FC Fulham vor dem Abstieg aus der Premier League retten kann. "Sicherlich kann ich das.

Ich habe es bereits einige Male in Deutschland geschafft, wo ich Vereine in ähnlichen Situationen übernommen habe", sagte der Trainer in einem Video-Interview auf der Homepage des Londoner Fußball-Vereins. Der 60-Jährige zeigte sich "überrascht" von dem Willen der Spieler beim Tabellenletzten, bessere Ergebnisse zu erzielen.

Magath hatte am Freitag beim FC Fulham unterschrieben. Die Londoner sind zwölf Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Rückstand auf den zum Klassenverbleib notwendigen 17. Platz Letzter. Nächster Gegner ist am Samstag der Tabellen-17. West Bromwich Albion. "Ich glaube, zwölf Spiele sind genug, um den Abstieg zu verhindern, wir brauchen Selbstvertrauen", sagte Magath.

Erst nach der Partie bei West Brom will Magath Entscheidungen zu seinem Trainerstab verkünden. "Die Zeit war zu kurz, um uns eine Meinung zu bilden. Ich habe nur Zeit, um mit den Spielern zu arbeiten", betonte er. Bei Fulham wird mit Spannung erwartet, wie und ob Magath eine Zusammenarbeit mit Co-Trainer Ray Wilkins und Sportdirektor Alan Curbishley plant.

Video auf Fulham-Homepage