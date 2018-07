Frankfurt/Main (SID) - Das wiederholte Fehlverhalten seiner Fans kommt Drittliga-Schlusslicht 1. FC Saarbrücken teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Saarländer mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt, der FCS hat die Strafe bereits akzeptiert.

Vor dem Punktspiel beim MSV Duisburg am 19. Oktober 2013 wurden im Saarbrücker Block Rauchbomben gezündet. Darüber hinaus stürmten 40 bis 50 FCS-Anhänger vor der Partie beim SV Wehen Wiesbaden am 21. Dezember 2013 in ihren Block, wobei ein Ordner im Gesicht verletzt wurde. Zudem wurde während des Pokalspiels gegen Borussia Dortmund am 3. Dezember 2013 massiv Pyrotechnik abgebrannt.