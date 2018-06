Athen (AFP) Ein prominenter Kandidat für den Bürgermeisterposten in Athen, Gregoris Vallianatos, hat seine HIV-Infektion öffentlich gemacht. Auf seiner Seite im Online-Netzwerk Facebook schrieb der 58-Jährige, der zu den bekanntesten Homosexuellen-Aktivisten in Griechenland zählt, er sei HIV-positiv. "Ich verfechte das Recht jeden Bürgers, homosexuell zu sein, ebenso wie das Recht eines jeden, der HIV-positiv ist, dies zu sagen oder nicht", schrieb Vallianatos. In den Kommentaren der Facebook-Nutzer wurde Vallianatos' Bekenntnis überwiegend als mutig gelobt. Andere Nutzer warfen ihm dagegen vor, auf diese Weise nach Wählerstimmen zu jagen.

