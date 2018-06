London (AFP) Angesichts der verheerenden Überschwemmungen in Großbritannien hat die Regierung Hilfe für betroffene Firmen angekündigt. Premierminister David Cameron kündigte am Montag an, kleine und mittlere Unternehmen könnten Gelder aus einem Notfallfonds erhalten, um ihren Betrieb auch während der Reinigungsarbeiten aufrecht zu erhalten. Die Gesamtsumme des Fonds beträgt zehn Millionen Pfund (12,2 Millionen Euro). Wirtschaftsminister Vince Cable erklärte, es sei "entscheidend", dass betroffene kleine Firmen "so schnell wie möglich" Unterstützung erhielten.

