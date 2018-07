Tokio (AFP) Ein heftiger Schneesturm hat am Wochenende in Japan zu Verkehrschaos geführt. Bei verschneiten und glatten Straßen seien landesweit mindestens 19 Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen, mehr als 1600 seien verletzt worden, berichtete die Zeitung "Yomiuri Shimbun" am Montag. Zahlreiche Straßen und Bahnlinien wurden demnach durch den Schnee blockiert. Trotz des Einsatzes der Straßendienste und der Mobilisierung der Armee waren in den Bergen hunderte Fahrer in ihren Autos gestrandet.

