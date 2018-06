Jakarta (dpa) - Nach den ergebnislosen Syrien-Friedensverhandlungen in Genf hat US-Außenminister John Kerry den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad als Kriegstreiber kritisiert: "Assad will weiter auf dem Schlachtfeld gewinnen und kommt nicht mit gutem Willen an den Verhandlungstisch."

"Das Regime mauert und tut nichts anderes als weiter das eigene Volk zu bombardieren", sagte Kerry nach einem Gespräch mit dem indonesischen Außenminister Marty Natalegawa in Jakarta. Die Opposition habe dagegen einen fairen Plan für eine Übergangsregierung vorgelegt. Die jüngste Verhandlungsrunde war in Genf am Wochenende ergebnislos zu Ende gegangen.