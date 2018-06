Neuburg (dpa) - Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Bayern umgebracht worden. Die Polizei hat einen 26 Jahre alten Mann aus dem Raum Eichstätt festgenommen. Er steht unter Verdacht, die Schülerin aus der Umgebung getötet zu haben. Die Leiche des Kindes wurde an einem Weiher nahe Neuburg an der Donau gefunden. Sie weist massive Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen, wie ein Polizeisprecher in Ingolstadt sagte. Spaziergänger hatten die Leiche des Mädchens gefunden. Der Polizeisprecher äußerte sich vorerst nicht zur Frage, ob es ein Sexualverbrechen war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.