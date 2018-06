Neuburg/Ingolstadt (dpa) - Spaziergänger in Bayern haben die Leiche eines zwölfjähriges Mädchens entdeckt. Möglicherweise wurde die Schülerin Opfer eines Sexualverbrechens.

Ihre an einem Weiher nahe Neuburg an der Donau gefundene Leiche weist massive Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen, wie ein Polizeisprecher in Ingolstadt sagte. Ein 26-Jähriger wurde festgenommen. Er steht unter dem dringenen Tatverdacht, die Zwölfjährige umgebracht zu haben. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Das Mädchen war bereits am Samstag von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Einen Tag später entdeckten Spaziergänger das tote Kind. Der Fundort der Leiche ist den Polizeiangaben zufolge auch der Tatort.

Im Zuge der Ermittlungen kam ein Zeugenhinweis auf ein verdächtiges Auto. Als Wagen und Fahrer kontrolliert werden sollten, flüchtete der Mann. Er lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Bei Donauwörth wurde das Auto gestoppt und der Fahrer festgenommen. Der Wagen wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Nach den Polizeiangaben sind Tatverdächtiger und Opfer nicht miteinander verwandt oder bekannt. "Es handelt sich wohl um eine Zufallsbekanntschaft", sagte der Sprecher. Über die Ergebnisse der Vernehmung des Mannes teilte der Polizeisprecher zunächst nichts mit. Gegen den 26-Jährigen aus dem Raum Eichstätt liefen aber bereits früher Verfahren mit sexuellem Hintergrund. Taucher suchten in dem Weiher nach Gegenständen, die im Zusammenhang mit dem Verbrechen an der Zwölfjährigen stehen könnten.