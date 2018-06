London (dpa) - Hollywoodstar George Clooney ist mit Londons Bürgermeister Boris Johnson in einen offenen Streit über die sogenannten Elgin Marbles im British Museum geraten. Die Bruchstücke aus der Akropolis sollen endlich an Griechenland zurückgegeben werden, hatte Clooney gefordert. Sie waren 1801 unter leicht dubiosen Umständen nach London gebracht und später an das British Museum verkauft worden. Johnson bezichtigte Clooney, er verfechte eine Agenda der Beutekunst wie einst Hitler.

