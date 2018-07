München (dpa) - Hollywood-Star Julia Roberts (46) ist nicht nachtragend. "Ich sehe keinen Sinn darin, nachtragend zu sein", sagte sie der Zeitschrift "Cinema".

"Man muss selbst entscheiden, was für ein Kampf sich lohnt." Über ihre Außenwirkung macht sie sich nach eigenen Angaben keine Sorgen. "Mir ist egal, was andere in mir sehen." Ihr neuer Film "Im August in Osage County" startet am 6. März in den deutschen Kinos. Roberts bekam dafür eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Inzwischen gebe es immer weniger Jobangebote, die sie als Schauspielerin wirklich reizen. Ihr Privatleben sei einfach so erfüllend. "Dagegen hat es jedes Jobangebot schwer."