"Rückschlag" für Neureuther - Kein Training am Dienstag

Krasnaja Poljana (dpa) - Felix Neureuther hat im ersten Training bei den Winterspielen einen Rückschlag erlitten. Beim Skirennfahrer wurden bei einer Kernspintomographie nach dessen Trainings-Abbruch zwar keine neuen Verletzungen diagnostiziert. Wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte, wurde jedoch das beim Autounfall erlittene Schleudertrauma reaktiviert. "Das ist natürlich ein Rückschlag, aber ich werde alles tun, um schnellstmöglich wieder gesund zu werden", sagte Neureuther laut DSV. Für den 29-Jährigen soll es am Dienstag kein Skitraining geben. Erst kurz vor Rennstart entscheidet er am Mittwoch über seine Riesenslalom-Teilnahme.

Erkrankter Kombinierer Frenzel bangt um Start im Einzelrennen

Sotschi (dpa) - Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel ist erkrankt und muss deshalb um seinen Start im Einzel-Wettbewerb von der Großschanze am Dienstag bangen. Der Oberwiesenthaler plage sich mit einer Virusinfektion mit leichter Nasennebenhöhlen-Entzündung, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag bei den Winterspielen von Sotschi mit. "Die Chancen auf einen Einsatz stehen höchstens 50:50", sagte Stefan Pecher, der Teamarzt der Kombinierer, am Montag. Auch Bundestrainer Hermann Weinbuch äußerte sich eher skeptisch: "Stand heute könnte er nicht antreten. Das wäre bitter."

Herren-Massenstart erneut verschoben - Damen sollen starten

Krasnaja Poljana (dpa) - Der olympische Massenstart der Biathlon-Herren ist zu einer Hängepartie geworden. Nachdem das "Champions-Race" am Sonntag wegen des Nebels zunächst auf den nächsten Tag verschoben wurde, ging auch am Montag nichts. Nach zweimaliger Verschiebung setzten die Organisatoren den Wettbewerb schließlich für Dienstag (11.30 Uhr MEZ) neu an. Der für Montag (16.00 Uhr MEZ) angesetzte Massenstart der Damen soll dagegen wie geplant stattfinden. Mittlerweile hat sich der Himmel in den Bergen über Sotschi aufgelockert, die Sicht ist deutlich besser geworden.

Wegen Nebels: Kein olympisches Snowboardcross-Rennen am Montag

Krasnaja Poljana (dpa) - Dichter Nebel hat die Olympia- Entscheidung im Snowboardcross am Montag verhindert. Die Jury entschied am Mittag nach mehreren Verschiebungen, aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse das Rennen zu verschieben. Der Wettbewerb soll nun an diesem Dienstag um 07.30 Uhr MEZ stattfinden. "Unter anderem auch deswegen schon früher, weil wir am Nachmittag wieder einen Wettereinbruch befürchten", erklärte Renndirektor Uwe Beier in der ARD. Daher werde auch auf die Setzläufe für die Achtelfinals verzichtet und direkt nach dem vorgeschriebenen Training mit den K.o.-Runden begonnen. Pechstein schraubt Medaillenziel zurück: Komme mit dem Eis nicht klar

Sotschi (dpa) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat ihr Medaillen-Ziel für die Winterspiele in Sotschi relativiert. "Ich komme auf dem Eis hier bislang nicht klar: Es wäre vermessen, vor den 5000 Metern von einer Medaille zu sprechen", erklärte die 41-Jährige am Montag auf ihrer Homepage. "Vor dem Beginn der Spiele war ich überzeugt, über 5000 Meter eine Medaille holen zu können. Aber dieses Eis hier hat alles verändert. Für manche mag es wie die Suche nach einer Ausrede klingen, aber es ist lediglich eine Tatsachenbeschreibung." Am Mittwoch könnte sie über 5000 Meter die zehnte Olympia-Medaille ihrer Karriere gewinnen.

Verletzte Skicrosserin Komissarowa soll in München operiert werden

Sotschi (dpa) - Die schwer am Rücken verletzte Skicrosserin Maria Komissarowa soll in der Universitätsklinik von München ein zweites Mal operiert werden. Das bestätigte der russische Sportminister Witali Mutko. "Es ist schwierig, eine Prognose über die Aussichten für eine vollständige Heilung zu geben", sagte Mutko. Die 23-Jährige hatte sich bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi bei einem Trainingssturz den zwölften Brustwirbel gebrochen, sie war sechseinhalb Stunden lang in Krasnaja Poljana operiert worden. Gute Auslosung für Eiskunstläuferin Weinzierl

Sotschi (dpa) - Die Mannheimer Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl hat eine gute Auslosung für den olympischen Einzelwettbewerb erwischt. Mit Startnummer 18 läuft die deutsche Meisterin am Mittwochabend direkt nach Olympiasiegerin Kim Yu-Na. Nach dem Teamwettbewerb vor einer Woche reiste die 19 Jahre alte EM-Achte wieder zurück nach Deutschland zum Training und brachte am Sonntag ihren Coach Peter Sczypa mit nach Sotschi. Der 65-Jährige war nach einem Schwächeanfall nicht zum Teamevent angereist.

Hamburger SV bestätigt Verpflichtung von Trainer Mirko Slomka

Hamburg (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die Verpflichtung von Mirko Slomka als Trainer bestätigt. Der Verein stellte den neuen Coach am Montag in einer Pressekonferenz vor.

Schalke schlägt Leverkusen im Verfolger-Topspiel

Leverkusen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat mit einem Sieg im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen den vierten Tabellenplatz gefestigt. Die Gelsenkirchener setzten sich am Sonntagabend zum Abschluss des 21. Spieltags mit 2:1 bei der Werkself durch. Am Nachmittag hatten neben dem HSV, der im Kellerduell bei Eintracht Braunschweig 2:4 verlor, auch die weiteren Abstiegskandidaten nicht gewonnen. Der SC Freiburg (15. Platz) verlor deutlich bei Meister und Tabellenführer FC Bayern München 0:4, der VfB Stuttgart (14.) unterlag bei 1899 Hoffenheim 1:4 und Eintracht Frankfurt (12.) war beim 0:4 in Dortmund chancenlos. Werder Bremen (13.) erkämpfte sich immerhin noch ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Gomez gibt nach viermonatiger Verletzungspause Comeback

Florenz (dpa) - Mario Gomez hat beim AC Florenz nach viermonatiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Die 1:2-Niederlage gegen Inter Mailand vermochte der deutsche Fußball-Nationalstürmer aber nicht verhindern. Gomez wurde in der 68. Minute für Joaquin eingewechselt. hatte sein bis dato letztes Spiel am 15. September bestritten, ehe ihn zuerst ein Innenband-Teilriss im Knie, dann eine Sehnenentzündung außer Gefecht gesetzt hatte.

Olympiasieger Lavillenie knackt 21 Jahre alten Bubka-Weltrekord

Donezk (dpa) - Olympiasieger Renaud Lavillenie hat den Uralt-Weltrekord der Stabhochsprung-Legende Sergej Bubka übertroffen. Der Franzose überquerte am Samstag beim Hallenmeeting im ukrainischen Donezk die Höhe von 6,16 Meter im ersten Versuch und verbesserte die 21 Jahre währende Bestmarke der Stabhochsprung-Legende Sergej Bubka um einen Zentimeter.

Kerber bei WTA-Turnier in Doha im Endspiel

Doha (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Doha das Endspiel erreicht. Die an Nummer sechs gesetzte deutsche Fed-Cup-Spielerin besiegte am Samstag die Serbin Jelena Jankovic mit 6:1, 7:6 und blieb auch in ihrem vierten Match bei dem Hartplatzturnier ohne Satzverlust. Im Finale des mit 2,44 Millionen Dollar dotierten WTA-Turniers trifft die 26-Jährige auf die Rumänin Simona Halep, die gegen die an zwei gesetzte Agnieszka Radwanska aus Polen 7:5, 6:2 gewann.

Spaziergang der Rhein-Neckar Löwen in St. Petersburg

St. Petersburg (dpa) - Für den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen geriet das vorletzte Spiel der Vorrundengruppe A in der Champions League zum Spaziergang. Der schon seit Wochen für das Achtelfinale qualifizierte Tabellenzweite gewann beim abgeschlagenen Schlusslicht HC St. Petersburg mit angezogener Handbremse 32:23 (18:10). Die von Verletzungssorgen geplagten Handballer der Füchse Berlin sind unterdessen dem Final-Turnier im EHF-Pokal einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Hauptstadtclub, der Mitte Mai in eigener Halle das Final-Four ausrichtet, gewann am Samstag bei MSK Hlohovec aus der Slowakei ungefährdet mit 33:27.

Siegesserie von ALBA Berlin gerissen - 75:81 in Hagen

Frankfurt/Main (dpa) - ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den elften Sieg in Serie verpasst. Beim Angstgegner Phoenix Hagen unterlagen die Korbjäger aus der Hauptstadt verdient mit 75:81. Einen überzeugenden Heimsieg feierten die Baskets Oldenburg mit dem 95:70 gegen die New Yorker Phantoms Braunschweig. Für eine Überraschung sorgte der Tabellenletzte s.Oliver Würzburg mit dem 78:70 gegen den Rangfünften Artland Dragons. In die Verlängerung mussten die Riesen Ludwigsburg beim 71:61 gegen medi Bayreuth. Eine überraschende Heimniederlage kassierten die Skyliners Frankfurt beim 64:66 gegen den Tabellennachbarn Mitteldeutscher BC. Lehrgeld zahlte Aufsteiger Rasta Vechta beim 83:92 gegen TBB Trier.

Dritter Etappensieg für Degenkolb bei der Mittelmeer-Rundfahrt

Saint Rémy de Provence (dpa) - Radprofi John Degenkolb sprintet bei der Mittelmeer-Rundfahrt weiter der Konkurrenz davon. Der Sieger der Hamburg Cyclassics holte am Samstag auf dem ersten Teil der dritten Etappe bereits seinen dritten Tagessieg. Degenkolb siegte auf dem Teilstück von Lambesc nach Saint Rémy de Provence über 62 Kilometer vor dem norwegischen Ex-Weltmeister Thor Hushovd und dem Italiener Sonny Colbrelli. Das anschließende Einzelzeitfahren über 18,2 Kilometer gewann der Brite Stephen Cummings, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Rieskamp-Gödeking gewinnt Springen in Neumünster

Neumünster (dpa) - Tim Rieskamp-Gödeking hat das wichtigste Springen am Samstag beim internationalen Hallenreitturnier in Neumünster gewonnen. Der 30-Jährige aus Steinhagen setzte sich in der Siegerrunde auf Quapitola de Beaufour durch. In 35,93 Sekunden zeigte das Paar die schnellste fehlerfreie Runde und verwies den Niederländer Jeroen Dubbeldam auf Zenith (0 Fehlerpunkte/36,73 Sekunden) und Christian Ahlmann aus Marl auf Cornado (0/37,59) auf die Plätze zwei und drei.

Hallenhockey-Europacup: HTHC Hamburg erreicht Endspiel

East Grinstead (dpa) - Die Herren des Harvestehuder THC Hamburg haben beim Hallenhockey-Europapokalturnier in England das Endspiel erreicht. Im Halbfinale setzten sich die Hanseaten am Samstagabend in East Grinstead gegen den belgischen Meister RC Brüssel verdientermaßen mit 9:4 durch. Im Finale trifft der HTHC am Sonntag auf den russischen Champion Dinamo Jekaterinburg.

Deutsche Badminton-Teams verlieren im EM-Halbfinale

Basel (dpa) - Das Männer- und das Frauenteam des Deutschen Badminton-Verbandes haben bei der Europameisterschaft in Basel am Samstag jeweils den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Frauen-Auswahl verlor gegen das Team von Russland in einem spannenden Halbfinale mit 2:3. Die Männer unterlagen gegen England 1:3.