Deutsche Zweierbob-Piloten ohne Medaillen-Chance - Friedrich Siebter

Krasnaja Poljana (dpa) - Die deutschen Zweierbob-Piloten haben vor dem Finallauf der olympischen Rennen von Sotschi so gut wie keine Medaillenchance mehr. Weltmeister Francesco Friedrich blieb am Montag mit Anschieber Jannis Bäcker nach dem dritten von vier Durchgängen auf Platz sieben. Das Duo hat 0,42 Sekunden Rückstand auf den Bronze-Rang. Der Russe Alexander Subkow geht als Führender mit großem Vorsprung in den Finallauf. Zweiter ist der Schweizer Beat Hefti vor dem Amerikaner Steven Holcomb. Thomas Florschütz und Kevin Kuske fielen vom zehnten auf den elften Rang zurück. Viererbob-Weltmeister Maximilian Arndt war mit Alexander Rödiger noch weiter abgeschlagen.

US-Team erneut im Olympia-Finale beim Frauen-Eishockey

Sotschi (dpa) - Die Eishockey-Spielerinnen der USA stehen zum vierten Mal im Olympia-Finale. Der Goldmedaillen-Gewinner von 1998 feierte am Montag im Halbfinale von Sotschi einen ungefährdeten 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)-Sieg gegen Schweden. Alex Carpenter (7. Minute) und Kacey Bellamy (8.) stellten früh die Weichen für den Weltmeister. Amanda Kessel (12.), Monique Lamoureux (26.), Megan Bozek (33.) und Brianna Decker (57.) machten dann alles klar. Für die Schwedinnen war Anna Borgqvist (54.) erfolgreich. Im Endspiel treffen die Amerikanerinnen entweder wie 2010 in Vancouver auf Olympiasieger Kanada oder die Schweiz.

Deutsche Curler verlieren auch letztes Spiel bei Olympia

Sotschi (dpa) - Das deutsche Curling-Team hat sich mit der achten Niederlage aus dem olympischen Turnier verabschiedet. Das Team um Skip John Jahr unterlag am Montag im "Ice Cube" von Sotschi Russland mit 7:8. Damit gelang den Hamburgern am Schwarzen Meer nur ein Sieg gegen die Schweiz. Für das Halbfinale qualifizierte sich neben den schon feststehenden Teams aus Schweden und Kanada noch China nach einem 6:5-Erfolg gegen Großbritannien. Die Briten müssen am Dienstag ins Entscheidungsspiel gegen Norwegen, das 3:5 gegen Dänemark verlor. ARD wegen Verlegungen gelassen: "Sind natürlich vorbereitet"

Sotschi (dpa) - Die ARD hat gelassen auf die wetterbedingten Verlegungen von Wettbewerben bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi reagiert. "Auf Verschiebungen sind wir natürlich vorbereitet", sagte ARD-Teamchef Werner Rabe am Montag. "Das ist die Stunde von Curling und Eishockey. Sportarten, die in ihrer Breite nur im Livestream stattfinden würden." Außerdem seien Rückblicke und Dokumentationen vorbereitet, ferner könnten Live-Gespräche zur aktuellen Situation eingeflochten werden. ARD und ZDF wechseln sich mit den Übertragungen aus Sotschi ab. Norwegens Alpin-Star Svindal verzichtet auf weitere Olympia-Rennen

Krasnaja Poljana (dpa) - Für Alpin-Weltmeister Aksel Lund Svindal sind die Olympischen Winterspiele von Sotschi vorzeitig beendet. Der norwegische Skirennfahrer leidet an einer Allergie und Erschöpfung. Daher startet der fünfmalige Weltmeister nicht mehr beim Riesenslalom am Mittwoch, sondern reist nach Hause. "Es gibt kein Zurück mehr", sagte Norwegens Herrentrainer Havard Tjorhom. Svindal hatte vor vier Jahren drei Medaillen bei den Winterspielen von Vancouver gewonnen und sich auch für Sotschi viel vorgenommen.

Olympia-Riesenslalom der Damen um eineinhalb Stunden vorverlegt

Krasnaja Poljana (dpa) - Das warme Wetter bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi hat für eine Startzeitverlegung beim Riesenslalom der Damen am Dienstag gesorgt. Statt um 8.00 Uhr MEZ findet der erste Durchgang dieser Olympia-Entscheidung in den Bergen von Krasnaja Poljana um 6.30 Uhr MEZ statt. Der zweite Lauf wird statt um 11.30 Uhr MEZ um 10.00 Uhr MEZ gestartet. Grund für die Vorverlegung: Die Organisatoren hoffen so auf bestmögliche Bedingungen für die Skirennfahrer. Bobpilotin Kiriasis geht mit Nummer vier ins letzte Olympia-Rennen

Krasnaja Poljana (dpa) - Sandra Kiriasis geht an diesem Dienstag mit Startnummer vier in ihr letztes Olympia-Rennen. Die für den Bob-Club Stuttgart Solitude startende Olympiasiegerin von 2006 hat somit alle Mitfavoritinnen wie Kaillie Humphries aus Kanada sowie die Amerikanerinnen Elana Meyers und Jamie Greubel direkt vor sich. Die Oberbärenburgerin Cathleen Martini ist unmittelbar nach Kiriasis dran, gefolgt von der Erfurterin Anja Schneiderheinze.

Ermittlung eingestellt: Keine Fremdeinwirkung beim Schumacher-Sturz

Paris/Méribel (dpa) - Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Skiunfall von Michael Schumacher sind eingestellt worden. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die zuständige französische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Schumacher war am 29. Dezember im Skigebiet oberhalb von Méribel verunglückt. Der Formel-1-Rekordweltmeister war mit dem Kopf auf einen Stein geprallt. Er erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma. Seit Ende Januar haben die Ärzte im Krankenhaus von Grenoble die Narkosemittel reduziert, um Schumacher aus dem künstlichen Koma zu holen.

Slomka als neuer HSV-Coach bestätigt

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat Mirko Slomka als neuen Trainer am Montag offiziell bestätigt. Der 46-Jährige soll den krisengeschüttelten HSV vor dem erstmaligen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. "Ich freue mich, Ihnen hier heute Mirko Slomka als neuen Trainer vorstellen zu können", sagte der Vorstandsvorsitzende Carl Jarchow: "Ich möchte betonen, dass wir erst gestern mit Herrn Slomka und seinem Berater begonnen haben zu verhandeln." Slomka löst Bert van Marwijk ab. Der Niederländer war am Samstagabend nach der 2:4-Niederlage beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig beurlaubt worden.

NDR 90,3: Fünf Mitglieder aus HSV-Aufsichtsrat zurückgetreten

Hamburg (dpa) - Im umstrittenen Aufsichtsrat des Hamburger SV sind nach NDR-Informationen fünf Mitglieder zurückgetreten. Nachdem das Gremium des Fußball-Bundesligisten am Montag der Verpflichtung von Trainer Mirko Slomka zugestimmt hatte, gaben laut Radiosender NDR 90,3 der frühere Vorsitzende Manfred Ertel sowie Ali Eghbal und Björn Floberg ihr Amt auf. Am Sonntag hatten bereits Ulrich Klüver und Marek Erhardt ihr Mandat zur Verfügung gestellt. Vorsitzender Jens Meier hat noch nicht über seine Zukunft entschieden. Das Gremium besteht derzeit aus sechs Personen. Um geschäftsfähig zu bleiben, muss der Rat mindestens vier Mitglieder haben.

Magath von Klassenverbleib mit Fulham überzeugt

London (dpa) - Felix Magath ist fest davon überzeugt, dass er den FC Fulham vor dem Abstieg aus der Premier League retten kann. "Sicherlich kann ich das. Ich habe es bereits einige Male in Deutschland geschafft, wo ich Vereine in ähnlichen Situationen übernommen habe", sagte der Trainer in einem Video-Interview auf der Homepage des Londoner Fußball-Vereins. Der 60-Jährige zeigte sich "überrascht" von dem Willen der Spieler beim Tabellenletzten, bessere Ergebnisse zu erzielen. Magath hatte am Freitag beim FC Fulham unterschrieben.

NBA-Allstar-Game: Nowitzki verliert mit West-Auswahl 155:163

New Orleans (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit der West-Auswahl das Allstar Game der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verloren. In dem Offensiv-Spektakel setzte sich die von Superstar LeBron James angeführte Auswahl der Eastern Conference am Sonntag (Ortszeit) in New Orleans gegen ein Team der Western Conference mit 163:155 durch. Dabei wurde mit insgesamt 318 erzielten Punkten ein Allstar-Rekord aufgestellt. Nowitzki, mit 35 Jahren der älteste Akteur auf dem Parkett, kam lediglich in der ersten Halbzeit zum Einsatz, verfehlte aber seine beiden Würfe und blieb somit ohne Punkte.

Ovtcharov hatte Pfeiffersches Drüsenfieber - Comeback in Katar

Doha (dpa) - Europameister Dimitrij Ovtcharov kehrt bei den an diesem Dienstag beginnenden Qatar Open auf die Tischtennis-Bühne zurück. Mittlerweile ist klar, dass eine Erkrankung des Hamelners die Ursache für seinen schwachen Auftritt beim Europacup war. "Nachdem ich mich in Lausanne beim Europe Cup ziemlich schlapp und müde gefühlt habe, habe ich mal mein Blut analysieren lassen und es wurde das Pfeiffersche Drüsenfieber diagnostiziert", schrieb der 25-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

Annika Beck im Hauptfeld von Dubai - Sieg gegen Bouchard

Dubai (dpa) - Die deutsche Nachwuchshoffnung Annika Beck hat beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Dubai den Einzug in das Hauptfeld geschafft. Die 20 Jahre alte Tennisspielerin aus Bonn bezwang am Montag im letzten Match der Qualifikation die Australian-Open-Halbfinalistin Eugenie Bouchard aus Kanada 6:1, 6:4. Mona Barthel aus Neumünster dagegen scheiterte in der Qualifikation.

Ermittlung eingestellt: Keine Fremdeinwirkung beim Schumacher-Sturz

Paris/Méribel (dpa) - Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Skiunfall von Michael Schumacher sind eingestellt worden. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die zuständige französische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Schumacher war am 29. Dezember im Skigebiet oberhalb von Méribel verunglückt. Der Formel-1-Rekordweltmeister war mit dem Kopf auf einen Stein geprallt. Er erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma. Seit Ende Januar haben die Ärzte im Krankenhaus von Grenoble die Narkosemittel reduziert, um Schumacher aus dem künstlichen Koma zu holen.

Slomka als neuer HSV-Coach bestätigt

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat Mirko Slomka als neuen Trainer am Montag offiziell bestätigt. Der 46-Jährige soll den krisengeschüttelten HSV vor dem erstmaligen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. "Ich freue mich, Ihnen hier heute Mirko Slomka als neuen Trainer vorstellen zu können", sagte der Vorstandsvorsitzende Carl Jarchow: "Ich möchte betonen, dass wir erst gestern mit Herrn Slomka und seinem Berater begonnen haben zu verhandeln." Slomka löst Bert van Marwijk ab. Der Niederländer war am Samstagabend nach der 2:4-Niederlage beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig beurlaubt worden.

NDR 90,3: Fünf Mitglieder aus HSV-Aufsichtsrat zurückgetreten

Hamburg (dpa) - Im umstrittenen Aufsichtsrat des Hamburger SV sind nach NDR-Informationen fünf Mitglieder zurückgetreten. Nachdem das Gremium des Fußball-Bundesligisten am Montag der Verpflichtung von Trainer Mirko Slomka zugestimmt hatte, gaben laut Radiosender NDR 90,3 der frühere Vorsitzende Manfred Ertel sowie Ali Eghbal und Björn Floberg ihr Amt auf. Am Sonntag hatten bereits Ulrich Klüver und Marek Erhardt ihr Mandat zur Verfügung gestellt. Vorsitzender Jens Meier hat noch nicht über seine Zukunft entschieden. Das Gremium besteht derzeit aus sechs Personen. Um geschäftsfähig zu bleiben, muss der Rat mindestens vier Mitglieder haben.

Magath von Klassenverbleib mit Fulham überzeugt

London (dpa) - Felix Magath ist fest davon überzeugt, dass er den FC Fulham vor dem Abstieg aus der Premier League retten kann. "Sicherlich kann ich das. Ich habe es bereits einige Male in Deutschland geschafft, wo ich Vereine in ähnlichen Situationen übernommen habe", sagte der Trainer in einem Video-Interview auf der Homepage des Londoner Fußball-Vereins. Der 60-Jährige zeigte sich "überrascht" von dem Willen der Spieler beim Tabellenletzten, bessere Ergebnisse zu erzielen. Magath hatte am Freitag beim FC Fulham unterschrieben.

NBA-Allstar-Game: Nowitzki verliert mit West-Auswahl 155:163

New Orleans (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit der West-Auswahl das Allstar Game der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verloren. In dem Offensiv-Spektakel setzte sich die von Superstar LeBron James angeführte Auswahl der Eastern Conference am Sonntag (Ortszeit) in New Orleans gegen ein Team der Western Conference mit 163:155 durch. Dabei wurde mit insgesamt 318 erzielten Punkten ein Allstar-Rekord aufgestellt. Nowitzki, mit 35 Jahren der älteste Akteur auf dem Parkett, kam lediglich in der ersten Halbzeit zum Einsatz, verfehlte aber seine beiden Würfe und blieb somit ohne Punkte.

Ovtcharov hatte Pfeiffersches Drüsenfieber - Comeback in Katar

Doha (dpa) - Europameister Dimitrij Ovtcharov kehrt bei den an diesem Dienstag beginnenden Qatar Open auf die Tischtennis-Bühne zurück. Mittlerweile ist klar, dass eine Erkrankung des Hamelners die Ursache für seinen schwachen Auftritt beim Europacup war. "Nachdem ich mich in Lausanne beim Europe Cup ziemlich schlapp und müde gefühlt habe, habe ich mal mein Blut analysieren lassen und es wurde das Pfeiffersche Drüsenfieber diagnostiziert", schrieb der 25-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

Annika Beck im Hauptfeld von Dubai - Sieg gegen Bouchard

Dubai (dpa) - Die deutsche Nachwuchshoffnung Annika Beck hat beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Dubai den Einzug in das Hauptfeld geschafft. Die 20 Jahre alte Tennisspielerin aus Bonn bezwang am Montag im letzten Match der Qualifikation die Australian-Open-Halbfinalistin Eugenie Bouchard aus Kanada 6:1, 6:4. Mona Barthel aus Neumünster dagegen scheiterte in der Qualifikation.