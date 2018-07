Genf (AFP) Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat der nordkoreanische Führung schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die Führung in Pjöngjang müsse deshalb vor ein internationales Gericht gestellt werden, forderte ein Team von Experten, das im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates den Bericht erstellte, am Montag in Genf. Er wirft Nordkorea unter anderem die Vernichtung, die Versklavung und das Aushungern seiner Bevölkerung vor.

