Sotschi (dpa) - Die deutschen Skispringer haben sich in Sotschi Gold gesichert. Andreas Wank, Marinus Kraus, Andreas Wellinger und Severin Freund triumphierten am Abend von der Großschanze vor Österreich und Japan. Es war die insgesamt achte Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen. Evi Sachenbacher-Stehle fehlte nur eine Sekunde zur ersten Medaille der Biathletinnen in Sotschi. Sie musste sich im Massenstartrennen mit Platz vier begnügen.

