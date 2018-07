Sotschi (dpa) - Mit schlechten Nachrichten hat für das deutsche Olympia-Team der zehnte Wettkampftag bei den Winterspielen in Sotschi begonnen.

Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel muss wegen einer Erkrankung um seinen Start im Einzel-Wettbewerb von der Großschanze am Dienstag bangen. Die alpine Medaillen-Hoffnung Felix Neureuther brach drei Tage nach dem Autounfall auf der Anfahrt zum Münchner Flughafen das Training in Krasnaja Poljana ab. Sein Einsatz am Mittwoch im Riesenslalom erscheint sehr unwahrscheinlich.

Auch das Wetter spielte am Montag nicht mit. Wegen Nebels wurde der für 07.00 Uhr MEZ vorgesehene Massenstart der Biathlon-Herren zunächst verschoben und dann auf Dienstag verlegt. Das 15-Kilometer-Rennen sollte ursprünglich am Sonntagabend ausgetragen werden, war wegen der Witterung aber auf Montagmorgen verschoben worden. In der Frühe ließ allerdings der Nebel erneut keinen Start zu. Das Damen-Rennen soll wie geplant um 16.00 Uhr MEZ stattfinden.

Auch das Olympia-Programm der Snowboarder kam wegen des Nebels in den Bergen durcheinander. Das Rennen der Boardercrosser musste mehrfach verschoben werden und wurde schließlich für Montag komplett abgesagt. Der Wettbewerb soll am Dienstag nachgeholt werden.

Sollte Frenzel im Einzel-Wettbewerb ausfallen, würde dies eine erhebliche Schwächung für die Nordischen Kombinierer bedeuten. Der Oberwiesenthaler plagt sich nach Angaben des Deutschen Skiverbandes mit einer Virusinfektion mit leichter Nasennebenhöhlen-Entzündung, herum. Er verzichtete auf das Abschlusstraining am Montag. Am Dienstagmorgen wird der Mannschaftsarzt der Kombinierer nach einer weiteren Untersuchung entscheiden, ob Frenzel an den Start gehen kann oder für den Mannschaftswettbewerb geschont wird. Möglicher Nachrücker für Frenzel wäre Tino Edelmann.

Auch um Neureuther gab es am Montag nach dem abgebrochenen Training große Sorgen. "Es ist mir wie aus dem Nichts in den Nacken geschossen. Es war sehr schmerzhaft. Daraufhin habe ich das Training beendet", wurde der Slalom-Spezialist von einem Sprecher zitiert. "Das Thema Riesenslalom ist aus meiner jetzigen Sicht, wie es sich heute darstellt, sehr unwahrscheinlich", sagte Alpindirektor Wolfgang Maier zu den Einsatzchancen. "Das Thema Slalom wird sich von Tag auf Tag weisen." Auf den Torlauf legt Neureuther, der bei seinem Autounfall am Freitag ein Schleudertrauma erlitten hat, sein Hauptaugenmerk in Sotschi.

Die schwer am Rücken verletzte Skicrosserin Maria Komissarowa soll in der Universitätsklinik von München ein zweites Mal operiert werden. Das bestätigte der russische Sportminister Witali Mutko. "Es ist schwierig, eine Prognose über die Aussichten für eine vollständige Heilung zu geben", sagte Mutko. Die 23-Jährige hatte sich bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi bei einem Trainingssturz den zwölften Brustwirbel gebrochen.