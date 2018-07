Moskau (AFP) Russland will der Ukraine noch in dieser Woche zwei Milliarden Dollar (knapp 1,5 Milliarden Euro) an Hilfsgeldern überweisen. Das sagte Finanzminister Anton Siluanow am Montag nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen, als er zum Stand des versprochenen Hilfspakets befragt wurde. Moskau hatte Kiew im Dezember einen Kredit von 15 Milliarden Dollar zugesagt, nachdem Präsident Viktor Janukowitsch Ende November überraschend verkündet hatte, ein mit Brüssel ausgehandeltes Assoziierungsabkommen nicht zu unterzeichnen.

