Moskau (AFP) Der russische Umweltaktivist Jewgeni Witischko befindet sich nach Angaben seiner Organisation im Hungerstreik. Witischko verweigere die Nahrungsaufnahme, seit er am Mittwoch von einem Berufungsgericht in Krasnodar zu drei Jahren Lagerhaft verurteilt worden sei, teilte die Vereinigung für die Verteidigung der Umwelt im Nordkaukasus am Montag mit.

