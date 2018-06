Seoul (AFP) In Südkorea ist ein Abgeordneter der oppositionellen Vereinigten Progressiven Partei wegen Landesverrats zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach den 52-jährigen Lee Seok Ki am Montag schuldig, für den Fall eines Krieges zwischen Süd- und Nordkorea Sabotageakte in Südkorea vorbereitet zu haben. Neben Lee wurden sechs weitere Vertreter der Partei zu Gefängnisstrafen von vier bis zwölf Jahren verurteilt.

