Beirut (AFP) Die syrischen Regierungstruppen haben am Montag die Einkreisung der Rebellen-Hochburg Jabrud nahe der Grenze zum Libanon vorangetrieben. Nach Informationen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London gab es am Stadtrand von Jabrud heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und islamistischen Einheiten wie der Al-Nusra-Front. In die Kämpfe griff demnach auch die syrische Luftwaffe ein, die mit Bombenangriffen den Nachschub für die Rebellenhochburg zu unterbrechen suchte.

