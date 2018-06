Prag (AFP) Der tschechische Präsident Milos Zeman hat sich dafür ausgesprochen, ein neues Bieterverfahren für den Ausbau des Atomkraftwerks Temelin zu eröffnen. Das würde den Wiedereinstieg des französischen Areva-Konzerns in das Verfahren für den Neubau von zwei Reaktoren ermöglichen, sagte Zeman am Montag bei einem Besuch in Temelin im Südwesten Tschechiens. Areva sei ein "bedeutender Spieler auf dem internationalen Markt", fügte Zeman hinzu. Das von dem Konzern vorgelegte Angebot habe allerdings keine präzisen Angaben zu Preis und Zeitplan enthalten.

